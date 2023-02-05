Філіппіни заявили, що Китай переслідував їхній корабель у Південно-Китайському морі

Філіппіни заявили, що два кораблі берегової охорони Китаю і два кораблі китайського морського ополчення стежили за філіппінським військовим кораблем біля рифу Місчіф у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Bloomberg .

За словами представника берегової охорони Арманда Баліло, військовий корабель ВМС Філіппін Andres Bonifacio виконував патрульно-пошукову місію 1 лютого, коли його помітили і почали переслідувати китайські кораблі поблизу рифу, який знаходиться у виключній економічній зоні Філіппін.

Він додав, що кораблі китайського морського ополчення «навіть брали курс на перехоплення».

Напруженість у відносинах між Філіппінами і Пекіном останнім часом зросла, оскільки Китай збільшує присутність у Південно-Китайському морі, і все більше кораблів з'являється біля західного узбережжя Філіппін. Китайські кораблі регулярно переслідують філіппінські рибальські судна, часто перехоплюють їх і змушують відходити від спірних районів.

У січні президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що Філіппіни не відмовляться від своїх територіальних претензій.