Філіппіни заявили, що Китай переслідував їхній корабель у Південно-Китайському морі

Чотири китайські судна стежили за кораблем ВМС Філіппін, інформує ZN.ua.

Філіппіни заявили, що Китай переслідував їхній корабель у Південно-Китайському морі
Фото ілюстративне
© ВМС ЗС України / Facebook

Філіппіни заявили, що два кораблі берегової охорони Китаю і два кораблі китайського морського ополчення стежили за філіппінським військовим кораблем біля рифу Місчіф у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника берегової охорони Арманда Баліло, військовий корабель ВМС Філіппін Andres Bonifacio виконував патрульно-пошукову місію 1 лютого, коли його помітили і почали переслідувати китайські кораблі поблизу рифу, який знаходиться у виключній економічній зоні Філіппін.

Він додав, що кораблі китайського морського ополчення «навіть брали курс на перехоплення».

Напруженість у відносинах між Філіппінами і Пекіном останнім часом зросла, оскільки Китай збільшує присутність у Південно-Китайському морі, і все більше кораблів з'являється біля західного узбережжя Філіппін. Китайські кораблі регулярно переслідують філіппінські рибальські судна, часто перехоплюють їх і змушують відходити від спірних районів.

У січні президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що Філіппіни не відмовляться від своїх територіальних претензій.

США і Філіппіни домовилися відновити спільне патрулювання в Південно-Китайському морі під час зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з його філіппінським колегою Карліто Гальвесом. У 2016 році колишній президент Філіппін Родріго Дутерте припинив спільне патрулювання.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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