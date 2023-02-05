Індія закуповує нафту РФ у більших об’ємах, після переробки її на паливо постачає в ЄС і США — Bloomberg

Індія відіграє все важливішу роль на світових нафтових ринках, купуючи більше дешевої російської нафти та переробляючи її на паливо для Європи і США . При цьому країна не зіштовхнулася зі значною громадською реакцією, оскільки досягає подвійної мети Заходу — зменшити енергетичні доходи Москви і водночас запобігти «шоку» від перебоїв з постачанням нафти. В той час, коли Європа посилює санкції, Індія буде займати все більш центральне місце на «світовій нафтовій мапі», яка була перекроєна через війну РФ проти України. Про це пише Bloomberg .

«Чиновники Міністерства фінансів США мають дві основні мети: зберегти ринок добре забезпеченим і позбавити Росію доходів від продажу нафти», - сказав старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

«Вони знають, що індійські та китайські нафтопереробники можуть отримувати більший прибуток, купуючи російську нафту зі знижками і експортуючи продукцію за ринковими цінами. Їх це влаштовує», - додав він.

Згідно з даними компанії Kpler, Індія постачала близько 89 тисяч барелів бензину та дизельного палива до Нью-Йорка минулого місяця, найбільше за майже чотири роки. Щоденний потік дизельного палива з низьким вмістом сірки в Європу становив 172 тисячі барелів у січні, що є найбільшим показником з жовтня 2021 року.

Очікується, що роль Індії зросте після того, як набудуть чинності нові санкції ЄС щодо експорту російської нафти. Заборона прибере з ринку величезні обсяги дизельного палива, і більше споживачів, особливо в Європі, почнуть звертатися до Азії, щоб заповнити прогалину в постачанні.

Це зробить дешеву російську нафту ще більш привабливою для Індії, яка покладається на імпорт для задоволення близько 85% своїх потреб у сирій нафті. Національні нафтопереробні компанії, в тому числі державні переробники, які відповідають за задоволення внутрішнього попиту, минулого року збільшили експорт, щоб отримати вигоду від вищих міжнародних цін.

«Індія є нетто-експортером нафтопродуктів, і значна частина цієї продукції піде на Захід, щоб допомогти послабити нинішню напруженість. Цілком очевидно, що зростаюча частка сировини, яка використовується для цього продукту, походить з Росії», - сказав Уоррен Паттерсон з ING Groep.

Згідно з директивами ЄС, Індія, ймовірно, працює в рамках правил. Коли російська нафта переробляється на паливо в країні за межами блоку, наприклад, в Індії, нафтопродукти можуть постачатися до ЄС, оскільки не вважається, що вони російського походження.

Країни G7 прагнуть максимально скоротити доходи Москви, але також зацікавлені в тому, щоб російська нафта і нафтопродукти продовжували надходити, щоб уникнути глобальної кризи поставок, зазначає провідний аналітик з питань Азії в Vortexa Ltd Серена Хуанг.

Ключовим аспектом механізму обмеження доходів Кремля і утримання певної кількості нафти на ринку стало встановлення межі ціни на російську нафту, захід, який був ініційований США . Індія публічно не заявляла, чи дотримується вона цього обмеження, але санкції призвели до того, що ціна на нафту з країн ОПЕК+ опустилася нижче позначки в 60 доларів за барель.

Представник Ради національної безпеки США заявив, що було встановлено межу ціни, яку країни, включаючи Індію, можуть використовувати для підтримки стабільності енергетичних ринків, обмежуючи при цьому доходи Кремля.

«Готовність Індії купувати більше російської нафти з більшою знижкою - це особливість, а не помилка в плані західних країн завдати економічного болю Путіну, не завдаючи його собі», - сказав Джейсон Бордофф із Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті.