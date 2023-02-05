Загарбники вилучають українські книги на окупованих територіях та спалюють їх у котельнях — ЦНС

Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек, інформує ZN.ua.

Загарбники вилучають українські книги на окупованих територіях та спалюють їх у котельнях — ЦНС
© unsplash/qmikola

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. В Ровеньках Луганської області були зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

«Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини», - зазначають в ЦНС.

Окупанти виправдовують свої дії тим, що вилучають «нацистську літературу», при цьому, в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги.

Раніше так зване «Міністерство освіти та науки «ЛНР»» відправило керівникам «адміністрацій» міст та районів, а також освітнім організаціям на тимчасово окупованих територіях документ, у якому радило вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому 365 позицій. Зокрема, під заборону потрапили художня література, книги з історії, біографії та есе, які стосуються України.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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