Росіяни у Білорусі відвели від українського кордону 12 вертольотів – моніторингова група

Гелікоптери перегнали з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі», інформує ZN.ua.

Росіяни у Білорусі відвели від українського кордону 12 вертольотів – моніторингова група
© Syrian Observatory For Human Rights

З Білорусі від кордону з Україною забрали 12 військових гелікоптерів РФ. Про це пише моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів ВКС РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24», – йдеться у повідомленні.

Моніторингова група нагадала, що 19 січня з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів ВКС РФ, тепер вони всі повернулися назад.

«Іншими словами, відведено значно далі від кордону з Україною», – пояснили у «Білоруському Гаюні».

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