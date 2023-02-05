Росіяни у Білорусі відвели від українського кордону 12 вертольотів – моніторингова група

З Білорусі від кордону з Україною забрали 12 військових гелікоптерів РФ . Про це пише моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів ВКС РФ , серед яких були Мі-8 та Мі-24», – йдеться у повідомленні.

Моніторингова група нагадала, що 19 січня з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів ВКС РФ , тепер вони всі повернулися назад.

«Іншими словами, відведено значно далі від кордону з Україною», – пояснили у «Білоруському Гаюні».