Новостей.COM ⇒
2023-02-05
Росіяни у Білорусі відвели від українського кордону 12 вертольотів – моніторингова група
Гелікоптери перегнали з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі», інформує
© Syrian Observatory For Human Rights
З Білорусі від кордону з Україною забрали 12 військових гелікоптерів РФ. Про це
«За інформацією «Беларускі Гаюн», 5 лютого в період 09:00-10:30 з аеродрому «Лунинець» на аеродром «Мачулищі» перебазувалися 12 гелікоптерів ВКС РФ, серед яких були Мі-8 та Мі-24», – йдеться у повідомленні.
Моніторингова група нагадала, що 19 січня з «Мачулищі» до «Лунинця» було перекинуто групу з 11 вертольотів ВКС РФ, тепер вони всі повернулися назад.
«Іншими словами, відведено значно далі від кордону з Україною», – пояснили у «Білоруському Гаюні».
гаюн-1.jpg (158 KB)
Юлія Москаленко, ZN.ua