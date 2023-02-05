Шольц заявив про «консенсус» із Зеленським щодо невикористання зброї Заходу для атак по території РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про консенсус із президентом України Володимиром Зеленським щодо того, що зброя Заходу не буде використана для атак по території РФ . Про це він розповів в інтерв’ю Bild .

Зокрема, канцлера запитали, чи є домовленості із Зеленським про те, що зброя, яку Київ отримує від Заходу, буде використовуватися тільки на території України і територія РФ не буде нею атакована.

«Щодо цього існує консенсус», - відповів Шольц.

Канцлер Німеччини також відреагував на заяви глави Кремля Владіміра Путіна про те, що Росії «знову загрожують німецькі танки».

«Його слова є частиною серії безглуздих історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України», - заявив Шольц.

«Разом з нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла себе захистити. Ми ретельно зважували кожну поставку зброї, тісно координували її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни», - додав він.

Також Шольц розповів про те, чи погрожував йому Путін під час телефонних розмов.

«Ні, Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко виявляються наші дуже різні позиції щодо війни в Україні. Я дуже чітко дав зрозуміти Путіну, що Росія несе повну відповідальність за війну. Росія вторглася в сусідню країну без жодної причини, щоб захопити частину України або всю країну», - сказав канцлер.

«Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю», - зазначив він.

Шольц пообіцяв і надалі дуже ретельно приймати рішення щодо постачання зброї в Україну.

Торкнувшись питання вступу України в ЄС, канцлер Німеччини заявив, що для цього країна має відповідати необхідним критеріям у питаннях верховенства закону, демократії, дотримання прав людини та боротьби з корупцією.

«Це був потужний сигнал, що ми зробили Молдову та Україну кандидатами на вступ минулого літа. Кожен кандидат повинен відповідати необхідним критеріям, щоб стати членом ЄС - це питання верховенства права, демократії, поваги до прав людини та боротьби з корупцією», - заявив Шольц.