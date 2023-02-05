ЦНС: Загарбники планують вивезти дітей з окупованої території Луганщини в Карелію

У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій не відправляти своїх дітей на поїздки, які організовують загарбники, інформує ZN.ua.

Російські загарбники планують вивезти дітей з тимчасово окупованої території Луганщини в Карелію. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, за даними ЦНС, цього тижня відбулась зустріч голови зборів Республіки Карелія Еліссана Шандаровича та голови, так званої «народної ради» на тимчасово окупованій території Луганської області Дєніса Мірошниченка.

Одним із ключових питань обговорення була відправка на «відпочинок» та «оздоровлення» дітей з тимчасово окупованої території області на «курорти» Карелії.

«Зважаючи на те, яким чином росіяни “відпочивають” у полярних широтах це аж ніяк не сприяє оздоровленню», - наголошують в ЦНС.

У Центрі попереджають, що такі часті поїздки «керівників» різних регіонів із намірами «виторгувати» собі певну кількість дітей під приводами «оздоровлення», «відпочинку» чи «культурного обміну» мають практичну мету — списання бюджетних коштів на ці заходи. Крім того, є ще одна мета – все частіше з’являються свідчення щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми.

У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій не відправляти своїх дітей на поїздки, які організовують загарбники.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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