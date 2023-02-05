Китай висловив протест через збиття Сполученими Штатами його аеростату

Китай висловив протест через те, що США збили китайську повітряну кулю, яка, як припускають, здійснює спостереження за військовими. В МЗС КНР заявили , що залишають за собою право відреагувати на те, що сталося.

« Китай рішуче не схвалює і протестує проти силового нападу США на цивільний безпілотний аеростат. Китайська сторона після перевірки неодноразово інформувала американську сторону про цивільний характер аеростата та повідомила, що його входження в повітряний простір США через форс-мажорні обставини було абсолютно неочікуваним», – йдеться у заяві МЗС Китаю.

Там додали, що КНР нібито просив американську сторону «належним чином вирішити це питання спокійно, професійно та стримано».