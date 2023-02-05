Китай висловив протест через збиття Сполученими Штатами його аеростату
У КНР стверджують, нібито повідомляли США, що аеростат є цивільним та не несе ніякої загрози, інформує
Китай висловив протест через те, що США збили китайську повітряну кулю, яка, як припускають, здійснює спостереження за військовими. В МЗС КНР
«Китай рішуче не схвалює і протестує проти силового нападу США на цивільний безпілотний аеростат. Китайська сторона після перевірки неодноразово інформувала американську сторону про цивільний характер аеростата та повідомила, що його входження в повітряний простір США через форс-мажорні обставини було абсолютно неочікуваним», – йдеться у заяві МЗС Китаю.
Там додали, що КНР нібито просив американську сторону «належним чином вирішити це питання спокійно, професійно та стримано».
«Речник міністерства оборони США також зазначив, що повітряна куля не становить військової або фізичної загрози для людей на землі. За таких обставин застосування сили США є явною надмірною реакцією та серйозним порушенням міжнародної практики. Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси відповідної компанії та залишає за собою право надати подальші відповіді, якщо це необхідно», – додали в міністерстві.