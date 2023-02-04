Накрали 90 млн грн: СБУ оголосила про підозру екскерівнику Адміністрації морських портів та його підлеглим

Служба безпеки викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн, повідомили в СБУ . Вказано, що до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

Слідство встановило, що у травні 2017 року чиновники підписали договір з комерційною структурою. Згідно з документом, остання мала поглибити дно в акваторії морського порту «Південний». При цьому вартість таких робіт штучно завищили.

«Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн», – зазначили в СБУ .

Трьом організаторам повідомили про підозри в рамках справи, відкритої за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість – ред.) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.