Накрали 90 млн грн: СБУ оголосила про підозру екскерівнику Адміністрації морських портів та його підлеглим
Загалом підозри отримали три особи.
Служба безпеки викрила посадовців Адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн,
Слідство встановило, що у травні 2017 року чиновники підписали договір з комерційною структурою. Згідно з документом, остання мала поглибити дно в акваторії морського порту «Південний». При цьому вартість таких робіт штучно завищили.
«Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн», – зазначили в СБУ.
Трьом організаторам повідомили про підозри в рамках справи, відкритої за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість – ред.) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.