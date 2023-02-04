Іспанський сором: з'явилися нові деталі епопеї зі звільненням "сірого кардинала" митниці

Заступник керівника Митної служби України Руслан Черкаський, якого ЗМІ називають відповідальним за більшість схем, відмовляється йти у відставку, інформує Апостроф .

Про це у своєму Telegram-каналі розповів нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, заступник голови митниці Руслан Черкаський після масштабних відставок та затримань пішов на лікарняний та не потрапив під хвилю звільнень.

Після того, як у соцмережах спалахнув скандал, топ-чиновник написав заяву про своє звільнення, яку має розглянути на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Проте, як зазначає Железняк, жодного звернення від Черкаського не надходило.

"Це вже якийсь іспанський сором: після слів президента, керівника парламентської коаліції, голови Комітету ВРУ цей митник Януковича так тримається зубами за свою посаду. Дискредитуючи все це очищення своєю персоною. Черкаський у вас і тих, хто вас покриває, не вийде залишитися", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Железняк також пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб топ-чиновник Руслан Черкаський після звільнення обирав не новий люксовий автомобіль, а ковдру, якою в суді прикривався екс-глава ДФС Роман Насіров.

Після масштабних відставок на лікарняний, крім заступника голови митниці, пішов начальник відділу кадрів відомства Володимир Касьян. Крім цього, у несподівану відпустку пішов директор департаменту внутрішньої безпеки митної служби Володимир Малюга.