В МЗС Китаю прокоментували скасування візиту Блінкена

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували скасування візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Пекін через інцидент зі шпигунською китайською повітряною кулею, зазначивши, що таке рішення є внутрішньою справою США . Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.

«Підтримка контактів і спілкування на всіх рівнях - важлива спільна домовленість, досягнута президентами Китаю і США під час їхньої зустрічі на Балі. Одним із завдань дипломатичних команд з обох сторін є належне управління двосторонніми відносинами, зокрема холоднокровне і розважливе вирішення деяких несподіваних ситуацій», - заявили в МЗС.

«Насправді, жодна зі сторін ніколи не оголошувала, що відбудеться візит. Це справа США – приймати рішення, і ми це поважаємо», - додали у відомстві.

«Що стосується ненавмисного входження китайського безпілотного дирижабля в повітряний простір США через форс-мажорні обставини, китайська сторона перевірила це і повідомила американській стороні. Це цивільний дирижабль, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і з обмеженою здатністю до самокерованості дирижабль відхилився далеко від запланованого курсу», - наголосив Пекін, додавши, що це була абсолютно несподівана ситуація, викликана форс-мажорними обставинами.