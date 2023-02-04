Зліт винищувачів у Білорусі також становить загрозу для України — Ігнат
Основна причина в тому, що літаки - наймобільніше озброєння, яке РФ може використати для ударів по нашій державі, інформує
В Україні часто близько двох годин тривають повітряні тривоги, викликані підняттям у повітряний простір Білорусі російський МіГів, які все ще знаходяться там. І хоча протягом останнього часу пусків ракет звідти не фіксувалося, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що під час таких тривог українцям також загрожує небезпека.
"Російські Міг-31 знаходяться там (в Білорусі - ред.)практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні, - пояснює Ігнат. - Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили і засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому.
Речник ПС також нагадав, що одна з основних ознак авіації - можливість швидко переміщатися. Тому треба розуміти, що присутність росіян в небі Білорусі ще від початку повномасштабного вторгнення становить для нас загрозу.
"Треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація - це наймобільніший вид, який можна застосовувати", - додав Ігнат.