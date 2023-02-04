Зліт винищувачів у Білорусі також становить загрозу для України — Ігнат

В Україні часто близько двох годин тривають повітряні тривоги, викликані підняттям у повітряний простір Білорусі російський МіГів, які все ще знаходяться там. І хоча протягом останнього часу пусків ракет звідти не фіксувалося, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що під час таких тривог українцям також загрожує небезпека. Під час телемарафону він пояснив, що ці літаки є потенційними носіями гіперзвукових ракет типу "Кинжал".

"Російські Міг-31 знаходяться там (в Білорусі - ред.)практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні, - пояснює Ігнат. - Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили і засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому.

Речник ПС також нагадав, що одна з основних ознак авіації - можливість швидко переміщатися. Тому треба розуміти, що присутність росіян в небі Білорусі ще від початку повномасштабного вторгнення становить для нас загрозу.

"Треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація - це наймобільніший вид, який можна застосовувати", - додав Ігнат.