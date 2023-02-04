Україна отримає системи ППО Mamba: у чому їхня особливість та перевага

Україна в рамках військової допомоги отримає від Франції та Італії системи ППО SAMP/T-MAMBA, які здатні збивати балістичні ракети, інформує Апостроф.

Цю інформацію офіційно підтвердив французький міністр оборони Себатьян Лекорню.

За його словами, рішення про відправку Україні зенітних ракетних комплексів SAMP/T-MAMBA було затверджено із головою Міноборони Італії Гвідо Крозетто.

Військова допомога у вигляді систем ППО, здатних збивати балістичні ракети, прибуде до Києва навесні 2023 року.

"Ця система дозволить захистити громадянське населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про що просив Олексій Резніков" , - додав Лекорню, коментуючи надання сучасних комплексів.

ЗРК SAMP/T – абсолютно цифровий комплекс, який обслуговують до 14 осіб. Питання оволодіння системою ППО може бути швидшим за Patriot, а загальна цифровізація та автоматизація європейського ЗРК можливо робить його і простіше в експлуатації.

Заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 аеродинамічних цілей становить понад 100 км. Aster 30 - це адаптована до наземного пуску ракета класу "повітря-повітря", яка була глобально перероблена фахівцями. До снаряду додали перший маршовий ступінь та маневрові двигуни, що дозволяють їй активно маневрувати з навантаженнями до 60 g.

Один ЗРК одночасно може вести вогонь по 16 цілям, а наведення на повітряний об'єкт здійснюється за таким принципом – радіокомандна на маршовій ділянці та активна головка радіолокації самонаведення самої ракети на термінальній.

Найголовніший плюс комплексів SAMP/T-MAMBA – знищення балістичних ракет. Звичайно, на значно меншій дальності, ніж аеродинамічні цілі, але розробники запевняють про дальність 30-35 кілометрів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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