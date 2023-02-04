У Росії "бавовна" на заводі, де робили "запчастини" для Кримського мосту: фото та відео

У Бєлгородській області РФ, де днями пролунали вибухи, знову неспокійно - у ніч на суботу, 4 лютого, у смт Борисівка на території промислового заводу та нафтобази спалахнула потужна пожежа. Місцева влада заявила, що займання сталося внаслідок влучення снарядів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Апостроф.

"Снаряди влучили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце", - написав він.

Місцеві жителі публікують фото та відео пожежі у соцмережах. Вони пишуть, що йдеться про пожежу на Борисівському заводі мостових металоконструкцій. На цьому заводі виготовляли конструкції для Кримського мосту.


Також у мережах повідомляють про пожежу на сусідній нафтобазі, горить приблизно 3 з 9 цистерн. Полум'я на 50 метрів піднімається в небо, згасити його поки що не вдається.



Олена Руденко, Апостроф





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