У Пентагоні прокоментували можливість застосування Україною GLSDB для ударів по Криму

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки вважають, що українські війська самостійно мають вирішувати, які операції проводити для захисту держави й звільнення територій від російських окупантів. Про це заявив бригадний генерал США Патрік Райдер на пресконференції у відповідь на запитання щодо того, чи передбачає передача ЗСУ далекобійних ракет GLSDB у новому пакеті можливість використання їх для ударів по Криму.

Він підтвердив, що ці боєприпаси дозволять нашим захисникам вражати ворожі об’єкти на більшій відстані в межах проведення нових операцій з оборони й деокупації суверенної території, однак не відповів чітко на поставлене запитання.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці – ред.) головні в цьому. Тому я не збираюся говорити чи спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", – зазначив Райдер.