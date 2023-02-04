США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ через їх зв'язки з Росією – ЗМІ

США повідомили Об'єднаним Арабським Еміратам та Туреччині, що їхні економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям щодо стримування вторгнення Росії в Україну.

Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, зустрівся з турецькими офіційними особами у четвер та п'ятницю, щоб обговорити побоювання США щодо зростання експорту, до якого входять американські товари, за словами людей, обізнаних із цього питання, пише Bloomberg .

В ОАЕ Нельсон обговорив кроки щодо припинення ухилення від санкцій. США заявили офіційним особам, що поглиблення фінансових зв'язків ОАЕ з Москвою перешкоджає їхнім зусиллям щодо ізоляції Росії.

У четвер США опублікували заяву, в якій йдеться про те, що переговори в ОАЕ зосереджені на «координації з незаконних фінансів та інших регіональних питань».

Офіційні особи США закликали Туреччину обмежити потік товарів до Росії. Вони попередили своїх колег, що товари на десятки мільйонів доларів, що підлягають експортному контролю, надходять до Росії і можуть бути використані оборонною промисловістю для продовження конфлікту.

За їхніми словами, у період із березня по жовтень минулого року десятки турецьких експортерів відправили до Росії товарів на суму близько 800 мільйонів доларів, у тому числі машин на 300 мільйонів доларів та електроніки на 80 мільйонів доларів. Обговорення цих питань проводилося за умов анонімності.

ОАЕ та Туреччина за останній рік перетворилися на притулок для російського багатства, що ускладнило зусилля США щодо створення єдиного фронту проти президента Владіміра Путіна. ОАЕ підтримують зв'язки як з Україною, так і з Росією.

Дрони та нафта

Офіційні особи США висловили стурбованість щодо ролі, яку підприємства ОАЕ зіграли у передачі іранських безпілотників Москві та надання Тегерану можливості обійти санкції щодо експорту нафти, повідомили джерела.

ОАЕ заявили під час візиту, що «посадовці США визнали зусилля ОАЕ щодо зміцнення своєї політики та правозастосовних механізмів у боротьбі з фінансовими злочинами та незаконними грошовими потоками», — йдеться у заяві міністерства закордонних справ. Офіційні особи також обговорили розширення співпраці у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

У Туреччині інші сфери викликають стурбованість, включаючи російські судна, які або потрапили під санкції, або підлягають експортному контролю, заходячи до портів Туреччини.