Жителі Слов’янська мають бути готові до можливої евакуації – міський голова

Наразі ситуація стабільна, але треба готуватися до різних сценаріїв, інформує ZN.ua.

Жителі Слов’янська мають бути готові до можливої евакуації – міський голова
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Міський голова Слов'янська заявив, що у разі наближення лінії фронту до міста – жителі населеного пункту мають бути готовими до евакуації у безпечне місце. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Freedom.

Як він зазначив, зараз росіяни обстрілюють Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку з невеликої відстані. Це значно ускладнює можливість відслідковування ракет. Це несе небезпеку саме для цивільного населення.

Водночас очільник міста підкреслив, що у зараз ситуація стабільна. У місті є світло, газ та вода.

"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", – додав Лях.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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