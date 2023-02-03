Естонські волонери зібрали на дев'ять безпілотників для української "Армії дронів"

Їх передали ЗСУ посол Естонії та депутат естонського парламенту, інформує ZN.ua.

Естонські волонери зібрали на дев'ять безпілотників для української
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск та депутат парламенту Марко Міхкельсон передали українському проєкту "Армія дронів" дев'ять безпілотників, на які зібрали кошти естонці. Це відбулося під час зустрічі з головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем, повідомляє у Telegram Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Уже найближчим часом слідкувати за ворогом та допомагати українським захисникам нищити живу силу та техніку загарбників будуть два дрони DJI Phantom 4 Pro v2.0, по парі DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro та DJI Mavik Air, а також один DJI Mavik Mini 2", - ідеться у повідомленні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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