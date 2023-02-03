НАТО вимагає від Росії виконання угоди, спрямованої на скорочення ядерних озброєнь

Росія перешкоджає інспекціям згідно з договором.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію виконати свої зобов'язання щодо нового договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Столтенберг прокоментував ситуацію у Twitter.

"Союзники погодилися з тим, що Договір сприяє міжнародній стабільності. Ми з занепокоєнням наголошуємо, що Росія не виконала юридично зобов'язання, зокрема щодо інспекції, і закликаємо Росію виконати свої зобов'язання згідно з Договором про СНО".

#NATO Allies agree the #NewSTART Treaty contributes to international stability. We note with concern that #Russia has failed to comply with legally-binding obligations, including on inspection, & call on Russia to fulfil its obligations under the Treaty. https://t.co/TgHp5ZYFaZ

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 3, 2023

Угода між США та Росією спрямована на скорочення запасів ядерної зброї у цих країнах.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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