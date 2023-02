НАТО вимагає від Росії виконання угоди, спрямованої на скорочення ядерних озброєнь

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію виконати свої зобов'язання щодо нового договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Столтенберг прокоментував ситуацію у Twitter .

"Союзники погодилися з тим, що Договір сприяє міжнародній стабільності. Ми з занепокоєнням наголошуємо, що Росія не виконала юридично зобов'язання, зокрема щодо інспекції, і закликаємо Росію виконати свої зобов'язання згідно з Договором про СНО".