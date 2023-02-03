Німеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — Bloomberg

Скандинавська країна має на озброєнні одну з перших версій ракетного комплексу, інформує ZN.ua.

Німеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — Bloomberg
Фото: Saab

Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєнь, у якому Стокгольм передасть Україні ракети ППО та пускові установки для систем IRIS-T німецького виробництва. Про це пише Bloomberg.

Відомо, що Німеччина попросила Швецію надати пускові установки для протиракетної системи IRIS-T. Обговорення також дозволить отримати більше боєприпасів, які можна буде використовувати для німецьких систем IRIS-T, які відправляються до Києва.

В публікації Bloomberg згадується, що раніше Німеччина заявляла про наміри відправити Україні три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в жовтні 2022-го. Зараз виробник, компанія Diehl Defence, слідує своєму плану та збирається виконати замовлення в термін.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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