У Бердянську росіяни прискорено перетворюють аеродром на "фортецю": фото із супутника

Російські окупанти продовжують облаштовувати оборонні укріплення в далекому тилу загарбаних територій. Таке спостерігається в аеропорту Бердянська Запорізької області за 100 км від лінії фронту, інформує Апостроф.

Про це свідчать супутникові кадри Planet Labs, інформує Defense Express.

Так, у Бердянську закинутий аеродром росіяни давно перетворили на авіабазу та продовжують його використовувати.

На знімках, зроблених 27 січня, зафіксовано дев'ять літальних апаратів, з яких вісім можуть бути гелікоптерами, а один (зелений) схожий на безпілотник типу "Форпост". На аеродромі спостерігається активність персоналу й техніки.

Під час аналізу кадрів помітили важливу деталь. Росіяни перетворюють аеродром на оборонний вузол з облаштуванням повноцінного периметра укріплень. Це виглядає так:

Так, площа аеродрому по 15-км периметру отримала лінії оборони: окопи, траншеї, окремі позиції, включно з укриттями для військової техніки. Перед лінією окопів встановлюють протитанкові надовби, так звані "пірамідки Вагнера".

На кадрах елементи головної лінії оборони вказані червоним, встановлення протитанкових надовб - синім, внутрішній периметр оборони - жовтим.

"Пірамідки Вагнера" встановлюють у три ряди. Зараз близько 30% аеродрому оточені ними.

Проведення таких робіт почалися після 10 січня. Тобто таку масштабну частину робіт росіяни виконали за два тижні.

Окопи вирила важка техніка, зокрема екскаватори, поруч з укріпленнями зафіксовано проведення робіт з облаштування траншей.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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