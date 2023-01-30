Франція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для України

Йдеться про кілька тисяч 155-мм снарядів.

Франція та Австралія досягли домовленості щодо спільного виробництва кількох тисяч снарядів калібру 155 мм для їх подальшої передачі Україні. Про це заявили міністри оборони Франції та Австралії – Себастьєн Лекорню і Річард Марлес, пише BFMTV.

Вони не уточнили точну кількість боєприпасів і терміни поставок, але сказали, що перша партія може прибути в нашу державу вже протягом першого кварталу цього року

"Це частина зусиль щодо підтримки, яку Австралія та Франція надають Україні, щоб переконатися, що вона здатна витримати цей конфлікт і завершити його на власних умовах", – наголосив Марлес.


Максим Царук, ZN.ua





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