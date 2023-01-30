Франція та Австралія домовилися спільно виготовити боєприпаси для України

Франція та Австралія досягли домовленості щодо спільного виробництва кількох тисяч снарядів калібру 155 мм для їх подальшої передачі Україні. Про це заявили міністри оборони Франції та Австралії – Себастьєн Лекорню і Річард Марлес, пише BFMTV .

Вони не уточнили точну кількість боєприпасів і терміни поставок, але сказали, що перша партія може прибути в нашу державу вже протягом першого кварталу цього року

"Це частина зусиль щодо підтримки, яку Австралія та Франція надають Україні, щоб переконатися, що вона здатна витримати цей конфлікт і завершити його на власних умовах", – наголосив Марлес.