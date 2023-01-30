Генерал США Ходжес: "Битва за Крим стане ключовою у війні"

Битва за Крим стане ключовою у війні Росії проти України, остання не буде у безпеці, доки російські війська перебувають на півострові. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Ходжес, передає Insider.

"Визначальним майданчиком у цій війні є Крим. Уряд України розуміє, що не може погодитися зі збереженням Росією контролю над Кримом. Україна не буде в безпеці і не зможе відбудувати свою економіку, доки Росія зберігає Крим", - заявив генерал.

На думку Ходжеса, Україна протягом наступних кількох місяців створюватиме умови для остаточного звільнення Криму. Він додав, що для звільнення півострова ЗСУ потребують високоточної зброї, зокрема ATACMS.

"Передача озброєння, здатного позбавити Росію будь-якого укриття після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", - сказав Ходжес.