WSJ: Друзі України на Заході почали думати, що час може бути на боці Росії

Хоча минулої весни союзники Києва вважали, що чим довше триває війна, тим більші шанси, що Москва в ній зазнає поразки, але їхня точка зору тепер змінилася, інформує ZN.ua.

WSJ: Друзі України на Заході почали думати, що час може бути на боці Росії
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За рішенням різко збільшити західну військову допомогу для України стоїть занепокоєння деяких західних столиць, що час насправді на боці Росії. Згідно з ним, вікно можливостей для України не вічне. І Києву якомога швидше потрібна потужна західна зброя: танки, інша бронетехніка і системи ППО, - щоб підкріпити імпульс, якого досягла українська армія в Київській, Харківській і Херсонській областях минулого року.

«Це контрастує з настроями, поширеними минулої весни, коли російські війська відступали від Києва. Тоді початковий воєнний план Владіміра Путіна провалився. І західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більш вірогідно, що Україна візьме гору», - пише Wall Street Journal.

Західні чиновники говорили, що якщо Європа і Вашингтон збережуть свою стійкість і залишаться об’єднаними після тяжкої зими, російські економічні проблеми і військові невдачі, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати вихід з конфлікту і просити про мир. Але з наближенням російського вторгнення до своєї першої річниці ця впевненість почала випаровуватися. Натомість чиновники в деяких столицях бояться, що Кремль, готовий кидати людей і ресурси в жерло війни, може здобути перемогу будь-якій тривалій війні на виснаження. Тому краще дати Україні більш передове озброєння, яке допоможе змінити динаміку війни і придушити російську здатність воювати.


Лесь Димань, ZN.ua





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