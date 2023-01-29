WSJ: Друзі України на Заході почали думати, що час може бути на боці Росії

За рішенням різко збільшити західну військову допомогу для України стоїть занепокоєння деяких західних столиць, що час насправді на боці Росії. Згідно з ним, вікно можливостей для України не вічне. І Києву якомога швидше потрібна потужна західна зброя: танки, інша бронетехніка і системи ППО, - щоб підкріпити імпульс, якого досягла українська армія в Київській, Харківській і Херсонській областях минулого року.

«Це контрастує з настроями, поширеними минулої весни, коли російські війська відступали від Києва. Тоді початковий воєнний план Владіміра Путіна провалився. І західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більш вірогідно, що Україна візьме гору», - пише Wall Street Journal .

Західні чиновники говорили, що якщо Європа і Вашингтон збережуть свою стійкість і залишаться об’єднаними після тяжкої зими, російські економічні проблеми і військові невдачі, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати вихід з конфлікту і просити про мир. Але з наближенням російського вторгнення до своєї першої річниці ця впевненість почала випаровуватися. Натомість чиновники в деяких столицях бояться, що Кремль, готовий кидати людей і ресурси в жерло війни, може здобути перемогу будь-якій тривалій війні на виснаження. Тому краще дати Україні більш передове озброєння, яке допоможе змінити динаміку війни і придушити російську здатність воювати.