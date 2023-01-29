Епіфаній переконаний, що УПЦ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври

Настоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що ПЦУ отримає угоду на користування храмами в Києво-Печерській Лаврі. Про це він заявив в інтерв’ю NV.

«Ми цей процес розпочали ще раніше. Синодом у червні було прийняте рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ — Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Ми вирішили йти дипломатичним шляхом і запропонували такий механізм, хоча тоді до кінця ніхто не розумів, що це може втілитися вже на Різдво Христове 7-го січня. Зараз ми дійсно отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським Собором та Трапезною церквою», – зазначив Епіфаній.

За його словами, спочатку ПЦУ отримуватиме разові доступи до храмів Лаври, та звершуватиме богослужіння тільки на великі свята.

«А з часом, коли буде сформовано наш монастир і до нас приєднається частина братії з Нижньої Лаври, ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня. Це питання часу», – додав голова ПЦУ.