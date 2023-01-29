NYT: Герасімов під тиском почати новий наступ проти України навесні

Видання пише, що Москва досі переслідує нереалістичні амбіції, через які російська армія буде змушена почати операцію, для якої в неї немає ні ресурсів, ні сил, інформує ZN.ua.

NYT: Герасімов під тиском почати новий наступ проти України навесні
© Офіційний сайт Кремля

Генерал Валерій Герасімов - архітектор російського вторгнення в Україну - взяв в свої руки щоденне управління воєнними зусиллями Росії, переконавши Владіміра Путіна, що його попередник був надто пасивним. Про це кажуть американські і європейські чиновники.

Але саме турбостратегія генерала Герасімова стала причиною російських проблем. І в Москви досі немає військ, боєприпасів чи техніки, необхідної для нового масивного наступу, обіцяного військовим командуванням країни, - пише New York Times.

Відколи Герасімов замінив генерала Сєргєя Суровікіна, який командував російською війною проти України три місяці, військове керівництво Росії зосередилося на тактичних проблемах. Вирішувалися питання, чи повинні солдати пересуватися на цивільних машинах і користуватися мобільними телефонами. Але хоч ці питання можуть справді турбувати військових, немає жодних доказів того, що армія Росії почала вирішувати свої фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і добре підготовлених солдатів, незважаючи на гру в «гарячий стілець» для генералів.

У Вашингтоні, коли військові і чиновники в сфері оборони заходять в зали Пентагону зі дедалі довшим списком російських генералів, звільнених за 11 місяців війни (поки таких було 9), останнє призначення «головного» розглядається як частина драми з постійно змінюваним складом дійових осіб, які не виконали завдання.

«Це схоже на телевізійне реаліті-шоу. Думаю, це вказує на те, що росіяни досі не вирішили, як вони збираються командувати битвою. На мою думку, дисфункція російських командирів досить глибока», - сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: Друзі України на Заході почали думати, що час може бути на боці РосіїWSJ: Друзі України на Заході почали думати, що час може бути на боці Росії
У Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти УкраїниУ Польщі підвищився інтерес до служби в армії на тлі війни РФ проти України
Санкції проти Росії вже зараз мають потужний ефект – МінекономікиСанкції проти Росії вже зараз мають потужний ефект – Мінекономіки
Стівен Кінг закликав Росію припинити обстрілювати мирне населення УкраїниСтівен Кінг закликав Росію припинити обстрілювати мирне населення України
Канцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачівКанцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачів
«Прикриття» для Шольца: У WP розповіли, як Байден шукав новий «танковий план» для України«Прикриття» для Шольца: У WP розповіли, як Байден шукав новий «танковий план» для України
Збільшився відтік населення з України – ДержприкордонслужбаЗбільшився відтік населення з України – Держприкордонслужба
Припиніть бомбити мирних жителів України: Стівен Кінг написав нове послання росіянамПрипиніть бомбити мирних жителів України: Стівен Кінг написав нове послання росіянам
Війною в окопах неможливо перемогти, потрібні наступальні дії — бригадний генерал ТарнавськийВійною в окопах неможливо перемогти, потрібні наступальні дії — бригадний генерал Тарнавський
СБУ затримала колаборантів з Луганщини, які хотіли влаштуватися до органів держвлади УкраїниСБУ затримала колаборантів з Луганщини, які хотіли влаштуватися до органів держвлади України
Последние новости
Подгружаем последние новости