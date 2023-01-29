NYT: Герасімов під тиском почати новий наступ проти України навесні
Видання пише, що Москва досі переслідує нереалістичні амбіції, через які російська армія буде змушена почати операцію, для якої в неї немає ні ресурсів, ні сил, інформує
Генерал Валерій Герасімов - архітектор російського вторгнення в Україну - взяв в свої руки щоденне управління воєнними зусиллями Росії, переконавши Владіміра Путіна, що його попередник був надто пасивним. Про це кажуть американські і європейські чиновники.
Але саме турбостратегія генерала Герасімова стала причиною російських проблем. І в Москви досі немає військ, боєприпасів чи техніки, необхідної для нового масивного наступу, обіцяного військовим командуванням країни, - пише
Відколи Герасімов замінив генерала Сєргєя Суровікіна, який командував російською війною проти України три місяці, військове керівництво Росії зосередилося на тактичних проблемах. Вирішувалися питання, чи повинні солдати пересуватися на цивільних машинах і користуватися мобільними телефонами. Але хоч ці питання можуть справді турбувати військових, немає жодних доказів того, що армія Росії почала вирішувати свої фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і добре підготовлених солдатів, незважаючи на гру в «гарячий стілець» для генералів.
У Вашингтоні, коли військові і чиновники в сфері оборони заходять в зали Пентагону зі дедалі довшим списком російських генералів, звільнених за 11 місяців війни (поки таких було 9), останнє призначення «головного» розглядається як частина драми з постійно змінюваним складом дійових осіб, які не виконали завдання.
«Це схоже на телевізійне реаліті-шоу. Думаю, це вказує на те, що росіяни досі не вирішили, як вони збираються командувати битвою. На мою думку, дисфункція російських командирів досить глибока», - сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.