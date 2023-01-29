NYT: Герасімов під тиском почати новий наступ проти України навесні

Генерал Валерій Герасімов - архітектор російського вторгнення в Україну - взяв в свої руки щоденне управління воєнними зусиллями Росії, переконавши Владіміра Путіна, що його попередник був надто пасивним. Про це кажуть американські і європейські чиновники.

Але саме турбостратегія генерала Герасімова стала причиною російських проблем. І в Москви досі немає військ, боєприпасів чи техніки, необхідної для нового масивного наступу, обіцяного військовим командуванням країни, - пише New York Times .

Відколи Герасімов замінив генерала Сєргєя Суровікіна, який командував російською війною проти України три місяці, військове керівництво Росії зосередилося на тактичних проблемах. Вирішувалися питання, чи повинні солдати пересуватися на цивільних машинах і користуватися мобільними телефонами. Але хоч ці питання можуть справді турбувати військових, немає жодних доказів того, що армія Росії почала вирішувати свої фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і добре підготовлених солдатів, незважаючи на гру в «гарячий стілець» для генералів.

У Вашингтоні, коли військові і чиновники в сфері оборони заходять в зали Пентагону зі дедалі довшим списком російських генералів, звільнених за 11 місяців війни (поки таких було 9), останнє призначення «головного» розглядається як частина драми з постійно змінюваним складом дійових осіб, які не виконали завдання.