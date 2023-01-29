Мінус 8 танків та понад 600 окупантів: нові дані про втрати армії РФ в Україні

Станом на неділю, 29 січня, на 340 день повномасштабного російського вторгнення, в Україні загинули за минулу добу 650 окупантів, а за 11 місяців війни ліквідовано 126 160 загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого по 29 січня орієнтовно склали:

танки ? 3 197 (+8) одиниць;

бойові броньовані машини ? 6 366 (+22);

артилерійські системи – 2 195 (+7);

РСЗВ – 453 (+0);

засоби ППО ? 221 (+0);

літаки – 293 (+0);

гелікоптери – 284 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+0);

крилаті ракети ? 796 (+0);

кораблі та катери ? 18 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 037 (+10);

спецтехніка ? 199 (+0).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua