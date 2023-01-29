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2023-01-29
Мінус 8 танків та понад 600 окупантів: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Станом на неділю, 29 січня, на 340 день повномасштабного російського вторгнення, в Україні загинули за минулу добу 650 окупантів, а за 11 місяців війни ліквідовано 126 160 загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого по 29 січня орієнтовно склали:
- танки ? 3 197 (+8) одиниць;
- бойові броньовані машини ? 6 366 (+22);
- артилерійські системи – 2 195 (+7);
- РСЗВ – 453 (+0);
- засоби ППО ? 221 (+0);
- літаки – 293 (+0);
- гелікоптери – 284 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+0);
- крилаті ракети ? 796 (+0);
- кораблі та катери ? 18 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 037 (+10);
- спецтехніка ? 199 (+0).
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Катерина Глянько, Апостроф