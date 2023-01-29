Кадрові війська РФ замінюють "вагнерівців" під Бахмутом – ISW
Експерти вважають, що наступ росіян на Бахмут не досяг кульмінації, хоча "вагнерівці" виснажені, інформує
Російські кадрові війська, ймовірно, почали замінювати виснажені сили приватної військової компанії "Вагнер", щоб продовжувати наступ на Бахмут. Про це
У матеріалі йдеться про те, що наступ "Вагнера" на бахмутському напрямку, ймовірно, завершився захопленням Соледара приблизно 12 січня. Після цього вони не досягли якихось значних успіхів.
У той же час бойові кадри, опубліковані 12 січня, показують, що Повітряно-десантні війська (ПДВ) РФ діють навколо Бахмута – на кадрах є техніка, яку використовують тільки ці підрозділи.
Міноборони РФ, у свою чергу, дедалі частіше повідомляє, що ПДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на збільшення там частки звичайних російських військових.
ISW пише, що сили "Вагнера", особливо засуджені, з осені 2022 року зазнали тяжких втрат. Один з анонімних офіційних представників США 5 січня заявив, що втрати ПВК під Бахмутом склали понад 4100 убитих та 10 000 поранених. При цьому українські офіційні особи стверджують, що наступ на Бахмут не завершився.