Кадрові війська РФ замінюють "вагнерівців" під Бахмутом – ISW

Експерти вважають, що наступ росіян на Бахмут не досяг кульмінації, хоча "вагнерівці" виснажені, інформує ZN.ua.

Кадрові війська РФ замінюють
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Російські кадрові війська, ймовірно, почали замінювати виснажені сили приватної військової компанії "Вагнер", щоб продовжувати наступ на Бахмут. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У матеріалі йдеться про те, що наступ "Вагнера" на бахмутському напрямку, ймовірно, завершився захопленням Соледара приблизно 12 січня. Після цього вони не досягли якихось значних успіхів.

У той же час бойові кадри, опубліковані 12 січня, показують, що Повітряно-десантні війська (ПДВ) РФ діють навколо Бахмута – на кадрах є техніка, яку використовують тільки ці підрозділи.

Міноборони РФ, у свою чергу, дедалі частіше повідомляє, що ПДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на збільшення там частки звичайних російських військових.

ISW пише, що сили "Вагнера", особливо засуджені, з осені 2022 року зазнали тяжких втрат. Один з анонімних офіційних представників США 5 січня заявив, що втрати ПВК під Бахмутом склали понад 4100 убитих та 10 000 поранених. При цьому українські офіційні особи стверджують, що наступ на Бахмут не завершився.


Богдан Затула, ZN.ua





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