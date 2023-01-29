Кадрові війська РФ замінюють "вагнерівців" під Бахмутом – ISW

Російські кадрові війська, ймовірно, почали замінювати виснажені сили приватної військової компанії "Вагнер", щоб продовжувати наступ на Бахмут. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У матеріалі йдеться про те, що наступ "Вагнера" на бахмутському напрямку, ймовірно, завершився захопленням Соледара приблизно 12 січня. Після цього вони не досягли якихось значних успіхів.

У той же час бойові кадри, опубліковані 12 січня, показують, що Повітряно-десантні війська (ПДВ) РФ діють навколо Бахмута – на кадрах є техніка, яку використовують тільки ці підрозділи.

Міноборони РФ , у свою чергу, дедалі частіше повідомляє, що ПДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на збільшення там частки звичайних російських військових.