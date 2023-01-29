"Професор з окопа" відповів на фейки Росії про мобілізацію угорців на Закарпатті

Аби налаштувати закарпатських угорців і українців одних проти інших, в Угорщині агенти Росії поширюють неправдиву інформацію про закарпатських угорців, таку ж інформацію вони поширюють і в Україні.

Про це написав кандидат соціологічних наук, депутат Закарпатської обласної ради, професор та боєць 68-го об ТрО 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони Федір Шандор, інформує Апостроф.

Він наголосив, що закарпатські угорці – добропорядні громадяни України й наразі тисячі мешканці цього регіону, й угорці в тому числі взяли в руки зброю і пішли воювати для того, щоб російські окупанти не прийшли в Закарпаття.

"Ми всі пам’ятаємо, як це було в минулому столітті, пам’ятаємо про "маленькій робот" і концтабори для угорців, які організували росіяни", - зазначив військовий.

Зараз на фронті закарпатські угорці захищають свою землю і свої сім’ї від російських окупантів й вдячні друзям з Угорщини, які в цей складний час допомагають Україні.

"Але тим, хто зрадив свій народ і перейшов на службу до Росії, хочемо сказати одне – не заважайте нам. Добро і правда все рівно переможе – а російське зло програє", - попередив Федір Шандор.

Своє звернення він також продублював угорською мовою.

Зазначимо, що Федір Шандор став загально відомим через лекції, які він читав студентам на передовій після нічного чергування. На його честь в Ужгороді навіть встановили міні-пам'ятник.


Олексій Руденко, Апостроф





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