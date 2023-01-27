Окупанти стирають Мар'їнку з лиця землі: фото та відео

Російські окупанти просто стирають з лиця землі Мар'їнку в Донецькій області, намагаючись покращити своє тактичне становище на Авдіївському напрямку.

Відео про те, як росіяни планомірно знищують населений пункт, опублікував один із пропагандистів телеканалу RT, інформує Апостроф .

"Місто буквально тремтить від нескінченного реву і розриву снарядів і мін. Переважна більшість - "наші", - пізніше зізнався пропагандист.

Крім того, як стало відомо, за фактами обстрілів окупаційними військами Бахмута, Часового Яру та с. Парасковіївка, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування.

За даними слідства, 27 січня окупаційні війська РФ завдали ударів із РСЗВ, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік. Ще четверо громадян, у тому числі двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов'язки, зазнали осколкових поранень.

Через атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки, зруйновано приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об'єкти, йдеться в повідомленні відомства.