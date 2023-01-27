Російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни активізувалися у інформаційному просторі і поширюють свої ІПСО. Про це він повідомив у інтерв’ю 24 каналу.

Данілов зазначив, що сьогодні п’яте управління ФСБ "максимально відпрацьовує" завдання із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"Наближається 24 лютого, а жодних результатів немає, тому вони проводять таку "комплексну" роботу. ... Дехто каже, що нашої перемоги не може бути, дехто розповсюджує інші нісенітниці. Вони зараз максимально активізувалися, і ближчим часом можемо почути багато різноманітних подібних "думок", – підкреслив секретар РНБО

Данілов додав, що наразі активізувались кримінальні авторитети, які і раніше співпрацювали із ФСБ і нині перебувають за межами України.