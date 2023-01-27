Данія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава Міноборони

У відомстві також припустили, що у разі звернення України, відповідь була б позитивною, інформує ZN.ua.

Данія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава Міноборони
© 1zoom.ru

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен заявив, що його країна поки не готова приєднатися до танкової коаліції для України, але наразі допомагає іншим чином. Про це він повідомив у інтерв’ю.

Очільник Міноборони сказав, що всього у Данії 44 машини, з яких 14 базуються у країнах Балтії разом з контингентом НАТО, а ще 30 - у Данії.

Коментуючи питання, чому Данія поки не планує передати Україні декілька своїх танків разом із союзниками, адже безпосередньо для Данії загрози зараз немає, він відповів, що Данія "допомагає в інший спосіб", та наголосив, що танки, які є, потрібні "не для декорацій".

"Це важливий елемент стримування, тому що поруч з нашими балтійськими союзниками - велетенський сусід, який, як демонструє своїми діями, вміє нападати на сусідів… Ми маємо дбати, щоб був певний баланс. Нам потрібно і на чомусь навчати данських військових - і для цього потрібне обладнання", – роз’яснив Еллеман-Єнсен

Міністр оборони повідомив, що Україна поки не зверталася саме до Данії з проханням передати танки, а якби запит надійшов, то, можливо, відповідь була би позитивною після оцінки усіх можливостей.

Він спрогнозував, що бачить єдиним шляхом завершення війни поразку Росії.

"Якщо Путін переможе у цій війні, він продовжить. Тож він має програти", - додав Якоб Еллеман-Єнсен.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
Омбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва ТуреччиниОмбудсмени України та РФ провели нові переговори за посередництва Туреччини
Ігнат: винищувач F-16 – найкращий варіант для УкраїниІгнат: винищувач F-16 – найкращий варіант для України
Макрон почав вагатися у питанні передачі Україні танків Leclerc – SpiegelМакрон почав вагатися у питанні передачі Україні танків Leclerc – Spiegel
В США не вважають ескалацією надання Києву танків AbramsВ США не вважають ескалацією надання Києву танків Abrams
"Здулися, не виконавши наказу": фото реальних російських танків під Запоріжжям"Здулися, не виконавши наказу": фото реальних російських танків під Запоріжжям
Путін планує новий наступ проти України і готується до тривалої війни, попри втрати — BloombergПутін планує новий наступ проти України і готується до тривалої війни, попри втрати — Bloomberg
Моравецький розповів, що сумарно Польща готова відправити в Україну 74 танки: PT-91 Twardy та Leopard 2Моравецький розповів, що сумарно Польща готова відправити в Україну 74 танки: PT-91 Twardy та Leopard 2
Трансатлантичні «болі росту»: як Олаф Шольц змусив Джо Байдена передати танки для УкраїниТрансатлантичні «болі росту»: як Олаф Шольц змусив Джо Байдена передати танки для України
У Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніУ Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Rheinmetall крім танків Leopard передасть велику кількість снарядів - TagesschauRheinmetall крім танків Leopard передасть велику кількість снарядів - Tagesschau
Последние новости
Подгружаем последние новости