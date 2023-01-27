Данія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава Міноборони

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен заявив, що його країна поки не готова приєднатися до танкової коаліції для України, але наразі допомагає іншим чином. Про це він повідомив у інтерв’ю.

Очільник Міноборони сказав, що всього у Данії 44 машини, з яких 14 базуються у країнах Балтії разом з контингентом НАТО, а ще 30 - у Данії.

Коментуючи питання, чому Данія поки не планує передати Україні декілька своїх танків разом із союзниками, адже безпосередньо для Данії загрози зараз немає, він відповів, що Данія "допомагає в інший спосіб", та наголосив, що танки, які є, потрібні "не для декорацій".

"Це важливий елемент стримування, тому що поруч з нашими балтійськими союзниками - велетенський сусід, який, як демонструє своїми діями, вміє нападати на сусідів… Ми маємо дбати, щоб був певний баланс. Нам потрібно і на чомусь навчати данських військових - і для цього потрібне обладнання", – роз’яснив Еллеман-Єнсен

Міністр оборони повідомив, що Україна поки не зверталася саме до Данії з проханням передати танки, а якби запит надійшов, то, можливо, відповідь була би позитивною після оцінки усіх можливостей.

Він спрогнозував, що бачить єдиним шляхом завершення війни поразку Росії.

"Якщо Путін переможе у цій війні, він продовжить. Тож він має програти", - додав Якоб Еллеман-Єнсен.