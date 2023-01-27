Ференц Геленчер: «У 80-х Орбан міг бути інформатором. Можливо це і є важіль тиску з боку РФ»

Часто лунають закиди, що у 80-их роках минулого століття Віктор Орбан, який зараз є прем’єр-міністром Угорщини, міг бути інформатором. І такий хід подій міг би пояснити важелі впливу РФ на Орбана, заявив в інтерв’ю ZN.UA лідер парламентської опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер, з яким поговорив Володимир Кравченко.

«Хоча немає однозначних доказів, та дуже часто лунають закиди, що у вісімдесятих роках Віктор Орбан міг бути інформатором. Міністерство внутрішніх справ Угорщини під час трансформації на початку дев’яностих знищило дуже багато внутрішньої документації. Але є люди, які вважають, що оригінали цих документів зберігаються в архівах Росії і багато хто схиляється до думки, що саме ці теки і є важелем впливу Москви на Орбана», – зазначив Геленчер.

Він ще раз підкреслив, що цього не можна стверджувати однозначно. Але такий хід подій багато що пояснив би.

«Бо якщо ці підозри щодо Орбана як інформатора будуть доведені, то це означало б кінець його кар’єри… Я схильний вірити, що це може бути правдою», – додав Шеленчер.