Макрон почав вагатися у питанні передачі Україні танків Leclerc – Spiegel

За інформацією журналістів, справа не в якихось "табу", а якості самої техніки, інформує ZN.ua.

Президент Франції Еммануель Макрон вагається, чи поставляти французькі танки Leclerc до України, хоча раніше завжди виступав у перших лавах прихильників такого рішення. Про це йдеться у матеріалі німецької газети Spiegel.

За даними видання, справа не в якихось "табу", а якості самих танків, яких журналісти називають "тендітними монстрами".

"50-тонний танк Leclerc, оснащений 120-мм гарматою, вважається "міцним, але в той же час крихким" монстром. Технічне обслуговування Leclerc є надзвичайно складним. 13 танків Leclerc з листопада минулого року дислокуються в Румунії. 200 військових займаються їх утриманням. За даними військових, у той час як один Leclerc перебуває в експлуатації, два перебувають у ремонті", – йдеться в матеріалі.

Також Spiegel пише про невелику кількість таких танків у самої Франції, а тому відправлення великої їхньої кількості до України поставить під загрозу боєздатність французької армії. Зараз у запасі 226 танків, хоча ще на початку нульових їх було 800. З наявних танків лише 60% експлуатуються, решта використовується для тренувань.

Журналісти також пишуть, що Leclerc дуже відрізняється від Leopard 2 та Abrams, які західні країни поставлять Україні. А тому навіть відправлення Францією 20-25 таких машин не відіграватиме особливої ролі, як і тренування українських солдатів їх використанню.


Богдан Затула, ZN.ua





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