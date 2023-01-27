"Здулися, не виконавши наказу": фото реальних російських танків під Запоріжжям

Росіяни використовують у війні проти України надувні гумові танки, які мають доводити, що "друга армія світу" начебто не має значних втрат, а лише нарощує свою" міць".

Про це йдеться у інформації Генерального штабу ЗСУ, інформує Апостроф.

У той самий час, коли партнери України погоджують поставки танків, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку, інформують у Генштабі.

"Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Канада відправить Україні свої чотири основні бойові танки Leopard 2.

Також ми писали, що Німеччина поставить Україні 14 танків Leopard 2 та дала дозвіл іншим країнам реекспортувати свої танки.


Олексій Руденко, Апостроф





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