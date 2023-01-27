У Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомоги

Також Вашингтон посилив нагляд з боку свого посольства в Україні, інформує ZN.ua.

У Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомоги
© Олексій Рєзніков/facebook

Протягом поточного тижня в місті Києві працюють аудитори зі Сполучених Штатів Америки разом із консультантами Світового банку та консалтингової компанії Deloitte, щоб переконатися, що надана Україні військова допомога від США використовується за призначенням. Про це заявила заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті.

"Адміністрація (президента Джо Байдена – ред.) залишається сфокусованою на тому, щоб будь-яка допомога чи зброя використовувалася лише за призначенням. Ми збільшили персонал нашого посольства для технічного нагляду. Ми також працюємо зі Світовим банком, Deloitte і групою урядових аудиторів США, які фактично перебувають у Києві цього тижня", – розповіла вона.

Водночас Нуланд висловила підтримку останнім "важливим реформам і антикорупційним заходам" української влади.


Максим Царук, ZN.ua





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