Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію

Франція у квітні передасть Україні другу ДНК-лабораторію, необхідну для збирання доказів злочинів РФ, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на спільній з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пресконференції , яка відбулась в Одесі.

"Дуже важливо, щоб воєнні злочинці були покарані, тому ми допомагаємо українському правосуддю в розслідуванні злочинів", - сказала вона.

Французька міністр також зазначила, що її країна та Україна продовжують співпрацю зі створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів РФ .

"Ми вважаємо, що паралельно із наявними судовими інституціями важливо створити гібридну інстанцію, спеціальний суд. Для нас велика честь, що ми увійшли до Core Group, яка сьогодні зібралася у Празі", - підкреслила вона.