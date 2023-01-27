Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію

Франція у квітні передасть Україні другу ДНК-лабораторію, необхідну для збирання доказів злочинів РФ, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на спільній з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пресконференції, яка відбулась в Одесі.
"Дуже важливо, щоб воєнні злочинці були покарані, тому ми допомагаємо українському правосуддю в розслідуванні злочинів", - сказала вона.
Французька міністр також зазначила, що її країна та Україна продовжують співпрацю зі створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів РФ.
"Ми вважаємо, що паралельно із наявними судовими інституціями важливо створити гібридну інстанцію, спеціальний суд. Для нас велика честь, що ми увійшли до Core Group, яка сьогодні зібралася у Празі", - підкреслила вона.