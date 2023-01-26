Обстріл Одеси – відповідь Путіна на включення міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО – Кулеба

Міністр закордонних справ України припускає, що відповіддю Владіміра Путіна на внесення Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО, став черговий ракетний удар по регіону. Про це Кулеба написав у своєму Twitter .

"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє включення ЮНЕСКО Одеси до списку світової спадщини та поміщення її під посилений захист Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", – зазначив очільник українського МЗС.