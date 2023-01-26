Обстріл Одеси – відповідь Путіна на включення міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО – Кулеба

Одещина – один з регіонів, який зазнав найбільших збитків під час російського ракетного удару, інформує ZN.ua.

Обстріл Одеси – відповідь Путіна на включення міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО – Кулеба
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Міністр закордонних справ України припускає, що відповіддю Владіміра Путіна на внесення Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО, став черговий ракетний удар по регіону. Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє включення ЮНЕСКО Одеси до списку світової спадщини та поміщення її під посилений захист Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", – зазначив очільник українського МЗС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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