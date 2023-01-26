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2023-01-26
Обстріл Одеси – відповідь Путіна на включення міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО – Кулеба
Одещина – один з регіонів, який зазнав найбільших збитків під час російського ракетного удару, інформує
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Міністр закордонних справ України припускає, що відповіддю Владіміра Путіна на внесення Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО, став черговий ракетний удар по регіону. Про це Кулеба
"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє включення ЮНЕСКО Одеси до списку світової спадщини та поміщення її під посилений захист Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", – зазначив очільник українського МЗС.
Михайло Яровенко, ZN.ua