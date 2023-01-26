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2023-01-26
ПАРЄ ухвалила резолюцію про трибунал над Путіном та Лукашенком
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Парламентська Асамблея Ради Європи за терміновою процедурою одностайно ухвалила проголосувала за створення в Гаазі трибуналу над президентом Росії Владіміром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Аляксандром Лукашенком, повідомили депутатати України, які представляють державу в ПАРЄ.
Також в резолюції я стосувалась засудження порушень прав людини в Україні з боку Росії.
Серед основних положень резолюції:
- Засудження численних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених російськими військами в Україні та визнання того, що російська офіційна риторика для виправдання агресії має ознаки публічного підбурювання до геноциду
- Заклик до створення міжнародного механізму компенсації збитків, завданих Україні та її громадянам.
- Заклик до створення Спеціального міжнародного трибуналу для засудження російського політичного керівництва за злочин агресії проти України.
Ірина Знась, ZN.ua