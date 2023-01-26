ПАРЄ ухвалила резолюцію про трибунал над Путіном та Лукашенком

Парламентська Асамблея Ради Європи за терміновою процедурою одностайно ухвалила проголосувала за створення в Гаазі трибуналу над президентом Росії Владіміром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Аляксандром Лукашенком, повідомили депутатати України, які представляють державу в ПАРЄ.

Також в резолюції я стосувалась засудження порушень прав людини в Україні з боку Росії.

Серед основних положень резолюції: