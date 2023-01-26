Зеленський заявив, що не зацікавлений у зустрічі з Путіним

Він наголосив, що попри «заклики» Москви до миру, РФ бреше, атакуючи Україну ракетами, інформує ZN.ua.

Зеленський заявив, що не зацікавлений у зустрічі з Путіним
© Володимир Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не зацікавлений у зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним для мирних переговорів, назвавши Путіна «ніким». Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News.

Зеленський сказав, що «не розуміє, хто приймає рішення в Росії», і що, хоча Москва нібито просить миру, вона бреше, атакуючи Україну ракетами.

«Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії. Я не хочу воювати на російській території. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу сказати вам точно, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все», - відповів Зеленський на запитання про те, чи допоможе зустріч з Путіним зупинити війну.

Президент України також наголосив, що люди є його пріоритетом номер один.

«Після повномасштабного вторгнення для мене [Путін] – ніхто», - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи не запізно для переговорів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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