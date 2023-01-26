Чи реально танки Leopard 2 підвищать шанси України на полі бою? — FT

Успіх залежатиме від інтенсивності підготовки і потоку західної зброї та боєприпасів, інформує ZN.ua.

Чи реально танки Leopard 2 підвищать шанси України на полі бою? — FT
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України

За дипломатичним ажіотажем з великими ставками навколо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 було втрачено важливу складову. Про це у колонці для FT пише Франц-Стефан Гаді, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Franz-Stefan Gady, Senior Fellow, IISS)

Ця відсутня частина — військова реальність — зокрема те, який вплив ці танки машини матимуть на полі бою. Канцлер Олаф Шольц до цього тижня не дозволяв іншим країнам надсилати їх в Україну або надавати власні.

Побоювання канцлера щодо ескалації мали небагато сенсу, враховуючи поставки систем озброєння з більшою вогневою міццю. Деякі німецькі політики, які закликали до сміливіших дій, оголосили Leopard 2 ключем до перемоги Києва. Але і Шольц, і ці коментатори переоцінили вплив окремих систем озброєння на хід війни.

Військова сила — це не єдина платформа — вона спирається на структуру сил, доктрину, матеріально-технічне забезпечення та постачання, а також нематеріальні чинники, такі як моральний дух, підготовка та лідерство. Це сукупне ціле важко виміряти. У випадку з Leopard 2 ефективність на полі бою значною мірою залежатиме від здатності України проводити так звані загальновійськові операції, які можна порівняти зі смертоносною грою в камінь, ножиці, папір, у якій сильні сторони однієї платформи чи системи зброї доповнюють сильні та слабкі сторони іншої.

Leopard 2 ідеально було б розгортати поряд з броньованими бойовими машинами піхоти, самохідною артилерією, системами протиповітряної оборони та засобами радіоелектронної боротьби. Цього можна досягти лише шляхом інтенсивної підготовки, змін у доктрині та постійного надходження західної зброї та боєприпасів. США лідирують у цьому виді загальновійськової підготовки на базі в Німеччині, де українські підрозділи навчають, як краще координувати ротні та батальйонні формування в бою.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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