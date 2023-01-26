У Білому домі назвали терміни початку навчання на Abrams для українських військових
Пентагон наразі готує програму навчання для бійців ЗСУ, інформує
У адміністрації президента Джо Байдена припускають, що Сполучені Штати Америки зможуть розпочати програму підготовки щодо застосування основних бойових танків M1 Abrams для українських бійців через "тижні, а не місяці". Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише
За його словами, Міністерство оборони ще потребує часу для завершення розробки плану навчання на такому озброєнні.
"Скільки часу це займе? Я насправді не можу сказати. Вони (військові США – ред.) продовжують працювати над цим. Ми не думаємо, що це займе занадто багато часу. Я б сказав, що, можливо, тижні, а не місяці потрібні для того, щоб вони мали змогу розібратися з деталями й почати запускати режим тренувань", – розповів Кірбі.
Представник Білого дому додав, що для закупівлі танків Abrams і підготовки бійців ЗСУ за відповідною програмою знадобляться "місяці".