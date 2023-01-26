У Білому домі назвали терміни початку навчання на Abrams для українських військових

У адміністрації президента Джо Байдена припускають, що Сполучені Штати Америки зможуть розпочати програму підготовки щодо застосування основних бойових танків M1 Abrams для українських бійців через "тижні, а не місяці". Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN .

За його словами, Міністерство оборони ще потребує часу для завершення розробки плану навчання на такому озброєнні.

"Скільки часу це займе? Я насправді не можу сказати. Вони (військові США – ред.) продовжують працювати над цим. Ми не думаємо, що це займе занадто багато часу. Я б сказав, що, можливо, тижні, а не місяці потрібні для того, щоб вони мали змогу розібратися з деталями й почати запускати режим тренувань", – розповів Кірбі.

Представник Білого дому додав, що для закупівлі танків Abrams і підготовки бійців ЗСУ за відповідною програмою знадобляться "місяці".