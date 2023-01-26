Турецька компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще два ударні дрони

Йдеться про безпілотники моделі Bayraktar TB2.

Турецька компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще два ударні дрони
Фото ілюстративне
© Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ / Facebook

Українські захисники у середу, 25 січня, отримали два додаткові бойові безпілотники Bayraktar TB2 від турецького виробника Baykar у якості безкоштовної допомоги для захисту від російських загарбників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram, інформує ZN.ua.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", – наголосили в ГУР.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Блок рекламы


Похожие новости
Італія передасть Україні ЗРК SAMP-T, Aspide та артилерію — Corierre della SeraІталія передасть Україні ЗРК SAMP-T, Aspide та артилерію — Corierre della Sera
Надана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експертНадана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експерт
Ракетний удар по Україні 26 січня: попередні результати обстрілу та картаРакетний удар по Україні 26 січня: попередні результати обстрілу та карта
"Гостайна": Путін відмовився називати цілі його "спецоперації" в Україні"Гостайна": Путін відмовився називати цілі його "спецоперації" в Україні
Почалися проблеми: концерти Меладзе у РФ скасовують після фрази «Слава Україні!»Почалися проблеми: концерти Меладзе у РФ скасовують після фрази «Слава Україні!»
Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осібМобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб
Хвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – BloombergХвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – Bloomberg
Сенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMSСенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMS
ISW: у Кремлі навмисно применшували значення поставок Україні "Леопардів" та "Абрамсів", щоб заспокоїти прихильниківISW: у Кремлі навмисно применшували значення поставок Україні "Леопардів" та "Абрамсів", щоб заспокоїти прихильників
ЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости