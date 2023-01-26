Турецька компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще два ударні дрони

Українські захисники у середу, 25 січня, отримали два додаткові бойові безпілотники Bayraktar TB2 від турецького виробника Baykar у якості безкоштовної допомоги для захисту від російських загарбників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram , інформує ZN.ua .

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", – наголосили в ГУР.