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2023-01-26
ЗСУ планують контрнаступ найближчим часом – Байден
В ході попередніх масштабних контрнаступів ЗСУ звільнили майже всю Харківську область та значну частину Херсонської, інформує
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Найближчим часом Збройні сили України проведуть черговий контрнаступ,
«Україна намагається захистити території, які вона контролює, і провести контрнаступ у дуже короткостроковій перспективі. Їм потрібні надійні можливості, щоб чинити відступ російським військам», - сказав він.
Анастасія Дейна, ZN.ua