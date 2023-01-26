ЗСУ планують контрнаступ найближчим часом – Байден

Найближчим часом Збройні сили України проведуть черговий контрнаступ, заявив президент США Джо Байден.

«Україна намагається захистити території, які вона контролює, і провести контрнаступ у дуже короткостроковій перспективі. Їм потрібні надійні можливості, щоб чинити відступ російським військам», - сказав він.