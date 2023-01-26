ЗСУ планують контрнаступ найближчим часом – Байден

В ході попередніх масштабних контрнаступів ЗСУ звільнили майже всю Харківську область та значну частину Херсонської, інформує ZN.ua.

ЗСУ планують контрнаступ найближчим часом – Байден
© Скріншот з відео

Найближчим часом Збройні сили України проведуть черговий контрнаступ, заявив президент США Джо Байден.

«Україна намагається захистити території, які вона контролює, і провести контрнаступ у дуже короткостроковій перспективі. Їм потрібні надійні можливості, щоб чинити відступ російським військам», - сказав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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