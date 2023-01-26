Ми готові обговорити передачу літаків МІГ-29 Україні – Міноборони Словаччини

В уряді країни вже давно думають над цим питанням.

Ми готові обговорити передачу літаків МІГ-29 Україні – Міноборони Словаччини
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса - Україна" заявив, що схвалює переговори щодо передачі Україні винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє УНІАН.

"Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", – зазначив Надь.

Очільник міноборони Словаччини підкреслив, що уряд країни буде враховувати зацікавленість уряду України. Також буде врахована позиція країн-союзників щодо цієї передачі.

"Ми наразі це обговорюємо, ми хотіли би передати літаки саме Україні", – додав Надь.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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