Ми готові обговорити передачу літаків МІГ-29 Україні – Міноборони Словаччини

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса - Україна" заявив, що схвалює переговори щодо передачі Україні винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє УНІАН.

"Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", – зазначив Надь.

Очільник міноборони Словаччини підкреслив, що уряд країни буде враховувати зацікавленість уряду України. Також буде врахована позиція країн-союзників щодо цієї передачі.

"Ми наразі це обговорюємо, ми хотіли би передати літаки саме Україні", – додав Надь.