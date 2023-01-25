НАТО оголосило дату і місце проведення неформальної зустрічі глав МЗС

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться 31 травня - 1 червня в Осло (Норвегія), повідомляє пресслужба НАТО.

"Я вдячний за пропозицію Норвегії і з нетерпінням чекаю на зустріч з міністрами закордонних справ країн НАТО в моєму рідному місті", - сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, зустріч стане важливою можливістю для міністрів обговорити фундаментально змінену ситуацію в галузі безпеки через війну Росії в Україні і непохитну підтримку українського народу задля його перемоги.

Також міністри закордонних справ проведуть неформальні дискусії з метою підготовки засідання глав держав і урядів НАТО, яке відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).