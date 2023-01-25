Вимагав $100 тисяч за "вирішення" питання: мера затримали на отриманні хабара на Одещині

Вимагав $100 тисяч за "вирішення" питання: мера затримали на отриманні хабара на Одещині

НАБУ та САП зловили на хабарі мера одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали мера Рені Одеської області одразу після отримання 50 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба органів.

«24 січня 2023 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ викрили на прохання та отримання неправомірної вигоди голови та депутата однієї з міських рад Одеської області», – повідомляє САП.

Як стверджують у НАБУ, мер та депутат міськради вимагали 100 тисяч доларів за сприяння у "вирішенні" питання передачі в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

При отриманні першого траншу 50 тис. дол. їх викрили.

Слідчі дії продовжуються. Особ затримують у порядку ст.208. Вирішується питання про повідомлення про підозру.


Юлия Александрова, politeka.net





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