У ній хрестили "мобіків" перед відправкою до України: у Росії спалахнула потужна пожежа у церкві - фото та відео

У Росії не перестають спалахувати загадкові пожежі, горять не тільки військкомати - у ніч на середу, 25 січня, спалахнула Феодорівська церква в місті Кіров, в якій хрестили та благословляли мобілізованих перед відправкою на війну в Україну.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, інформує Апостроф .

Потужна пожежа охопила купол храму, і швидко почала поширюватися на всю будівлю, на місце прибули пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як уточнює Telegram-канал "Реальна Війна", саме там хрестили російських військовослужбовців перед тим, як відправити їх на війну в Україні.