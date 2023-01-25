Спецпідрозділ ГУР минулої ночі зайшов у тил ворога біля Нової Каховки: приголомшливі деталі

Українські бійці вступили в у бій і завдали втрат росіянам, інформує ZN.ua.

Спецпідрозділ ГУР минулої ночі зайшов у тил ворога біля Нової Каховки: приголомшливі деталі
© Скріншот з відео

У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони провела розвідувальний рейд у тил ворога поблизу Нової Каховки і завдало втрати ворогу. Про це повідомила пресслужба ГУР МО, опублікувавши у Facebook приголомшливе відео, яке можна переглянути за посиланням.

Українські спецпризначенці прибули до передового пункту управління російської армії, точне місцезнаходження якого встановили завдяки місцевим партизанам.

Вони змогли переправитись через річку і висадитись на протилежному березі попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди. Українські бійці вступили в бій з ворогом та знищили будинок, у якому був розташований командний пункт. Росіяни миттєво залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку.

Ворог зазнав суттєвих втрат, а саме наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, один БТР 82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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