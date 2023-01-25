Росія має відповідати: Велика палата ЄСПЛ винесла рішення за позовами України та Нідерландів проти РФ

Велика палата Європейського суду з прав людини визнала, що Росія несе відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу України, які вона взяла під контроль у 2014 році. Про це йдеться у заяві суду, яка є в розпорядженні ZN.UA.

У справі Україна та Нідерланди проти Росії уряд України скаржився на триваючі систематичні порушення низки статей Європейської конвенції з прав людини утворених Росією угрупувань так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки», а також військовими Росії.

Уряд Королівства Нідерландів скаржився на збиття літака «Малайзійських Авіаліній», що здійснював рейс MH17, на сході України 17 липня 2014 року, що призвело до загибелі 298 осіб, серед них 196 громадян Нідерландів.

Обидві країни заявляли, що їхні скарги напряму стосуються Російської Федерації.

Росія у відповідь заявила, що перестала бути стороною Європейської Конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року, оскільки уже не є членом Ради Європи, тому питання щодо її дій не може прийматись ЄСПЛ.

Однак у суді зазначили, що відповідно до статті 58 Конвенції держава, яка перестає бути Стороною Конвенції після припинення членства у Раді Європи, не звільняється від зобов’язань за Конвенцією про свої дії до дати, коли вона була Стороною Конвенції.

Резолюція суду вказує, що він «зберігає юрисдикцію розглядати заяви проти Російської Федерації щодо дій та бездіяльності, які можуть становити порушення Конвенції, якщо вони відбулися до 16 вересня 2022 року».

Також суд постановив, що Росія здійснювала ефективний контроль над усіма районами, що були захоплені сепаратистами з 11 травня 2014 року через їхню військову присутність на сході України та вирішальний рівень впливу, який вона мала на цих територіях в результаті військової, політичної та економічної підтримки «ДНР» та «ЛНР».

«Нинішнє рішення стосується прийнятності заяв. На наступному етапі процедури Суд розглядатиме питання чи було порушення Конвенції щодо прийнятних скарг. Рішення буде прийнято в установленому порядку», - заявили у суді.

Оскільки після рішення колишнього судді, обраного від Російської Федерації, про відмову від участі у розгляді цієї справи, голова суду вирішила призначити суддю ad hoc для Російської Федерації з-поміж інших суддів, які беруть участь у розгляді справи

Остаточне рішення у справі Велика Палата винесе згодом.