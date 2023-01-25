ЗСУ важче бити по складах боєприпасів військ РФ, окупанти вчаться на своїх помилках — представник ГУР

Війська РФ вчаться на своїх помилках на полі бою і ускладнюють для українських сил удари по складах боєприпасів і логістичних центрах ворога. Саме тому Україні потрібні ракети більшої дальності. Про це пише CNN , посилаючись на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького. За його словами, росіяни почали розпорошувати військові запаси «по всій території РФ ».

«Все переміщується в південні регіони через Кримський півострів з логістичних хабів у Ростовській області», - зазначив Скібіцький.

«Якщо ви запитаєте, що є критичним для Російської Федерації, то центри тяжіння - це саме ці хаби, і по них потрібно завдавати удари, щоб порушити системи постачання всіх видів. І для цього потрібно завдавати ударів по об'єктах не тільки в окупованому Росією Криму, але й на території Російської Федерації», - додав він, інформує ZN.ua .

Скібіцький описав російські логістичні системи як такі, що знаходяться на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту, а це означає, що Україні потрібні ударні системи більшої дальності, щоб завдавати по них удари.

Ще одна причина для передачі далекобійної артилерії: багато українських посадовців заявили CNN, що Україна хоче розпочати контрнаступ до того, як нові російські сили будуть готові до руху. Але для цього Києву потрібно мати можливість діяти далі.

«Для того, щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об'єктів не тільки на лінії фронту, але й глибоко в тилу, за 100-150 кілометрів від лінії фронту», - пояснив Скібіцький.

«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань нам потрібні танки, бойові машини піхоти, важке озброєння, яке б дозволило проводити швидкі контрнаступальні операції проти ворога», - додав він.

Минулого літа американські HIMARS були дуже ефективними для знищення таких центрів на тимчасово окупованій частині півдня Херсонської області. Але вони не мають достатнього радіусу дії, щоб досягти ворожих об’єктів на території РФ .